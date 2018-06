Rakúsko uzavrie sedem mešít a plánuje vyhostenie imámov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 8. júna (TASR) - Rakúska vláda nariadila uzavretie siedmich mešít v krajine a v rámci svojhoplánuje tiež vyhostiť početných imámov. Oznámili to v piatok spolkový kancelár Sebastian Kurz a členovia jeho kabinetu.vyhlásil Kurz, ktorého citovala agentúra DPA.Avizované opatrenia sú prvými dôsledkami preverovania islamských združení a mešít v Rakúsku, blízkych Turecko-islamskému zväzu pre kultúrnu a spoločenskú spoluprácu v Rakúsku (ATIB). Uzavretá má byť okrem iných mešita tureckej krajne pravicovej organizácie Siví vlci na námestí Antonsplatz vo viedenskom obvode Favoriten, informovali agentúra APA a verejnoprávna televízia ORF.O povolenie na pobyt v Rakúsku by mohlo prísť 40 moslimských duchovných zo združenia ATIB, ktorých momentálne vyšetrujú pre podozrenie z porušenia zákazu financovania so zahraničia, oznámil rakúsky minister vnútra Herbert Kickl.V dvoch prípadoch je už isté, že imámov vykážu z krajiny, pričom úrady sa momentálne zameriavajú na celkovo 60 z celkovo 260 imámov pôsobiacich v Rakúsku, odznelo na raňajšej tlačovej konferencii v Úrade spolkového kancelára vo Viedni.doplnil vicekancelár Heinz-Christian Strache.Východiskom ohlásených opatrení je rakúsky zákon o islame z roku 2015, ktorý od moslimskej komunity žiada pozitívny postoj voči rakúskemu štátu a spoločnosti. Okrem iného tiež zakazuje financovanie moslimských inštitúcií zo zahraničia.Práve ATIB je už dlhšie terčom kritiky, najmä pre obvinenia z tureckého nacionalizmu, píše ORF. ATIB funguje ako zastrešujúca organizácia, ktorá v Rakúsku zastupuje vyše 60 spolkov. Rozruch nedávno vyvolalis deťmi v uniformách v jednej z viedenských mešít ATIB-u; rakúska vláda však prešetruje aj správy o aktivitách Sivých vlkov v mešitách v krajine.