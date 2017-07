Rakúsko zažilo druhý najteplejší jún za 251 rokov meraní

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 1. júla (TASR) - Jún 2017 bol druhým najteplejším šiestym mesiacom roka v 251-ročnej histórii rakúskych meteorologických meraní. Na severe a východe Rakúska to bol zasa najsuchší jún za uplynulých 67 rokov. Navyše bol tohtoročný jún štvrtým najslnečnejším po rokoch 2003, 1976 a 2000.Vyplýva to z bilancie mesačných údajov tamojšieho Centrálneho ústavu pre meteorológiu a geodynamiku (ZAMG).Najteplejší jún zaznamenali v krajine doteraz v roku 2003, keď teplota prevýšila priemerné hodnoty o 4,3 stupňa Celzia, v tomto roku to bolo o 3,3 stupňa, kým v roku 1811 o 3,1 stupňa.Extrémne horúčavy zaznamenali v Rakúsku v druhej polovici mesiaca jún: od 19. dňa mesiaca namerali po desať dní nepretržite denné teploty v hodnote najmenej 30 stupňov, a to nie iba v jednej lokalite, ale napríklad vo Wolkersdorfe, Hohenau an der March, Zwerndorfe, Bad Deutsch-Altenburgu či Neusiedli am See.Iba o jediný deň menej platilo to isté aj pre metropolu spolkovej krajiny Burgenland - mesto Eisenstadt. Paradoxne však rekord v "tejto kategórii" zostáva pre šiesty mesiac roku 2012, keď podobné teploty namerali po 14 dní v neprerušenom slede.Najvyššiu teplotu v júni 2017 namerali v dolnorakúskom Kremse 22. júna. Jej hodnota bola 35,8 stupňa.Júnový historický rekord má naďalej hodnotu 38,6 stupňa, namerali ho v takisto dolnorakúskom Waidhofene an der Ybbs, a to 20. júna 2013.