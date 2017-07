Rakúsko zhromažďuje žaloby proti Volkswagenu, aby sa vyhlo premlčaniu

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Viedeň/Wolfsburg 8. júla (TASR) - Majitelia vozidiel značky VW by sa mali čo najskôr poistiť proti uplynutiu premlčacej lehoty pre možné nároky na odškodné. Rakúska právna organizácia Cobin Claims v piatok 7. júla oficiálne odštartovala akciu, do ktorej sa môžu zapojiť spotrebitelia aj firmy.povedal advokát organizácie Michael Poduschka.Potreba podniknúť právne kroky je o to dôležitejšia, že nie je možné odhadnúť dlhodobé škody vyplývajúce z dodatočných úprav v riadiacich jednotkách motora.dodal Poduschka. Podľa ďalších právnikov právne prijateľný stav nenastane len tým, že sa vykonajú úpravy,Cobin Claims tvrdí, že ich akcia je jedinečná práve v možnosti zapojenia sa malých a stredných podnikov. Podľa prezidenta organizácie Olivera Jaindla zastupovanie firemných klientov Hospodárskou komorou zlyháva pre konflikt záujmov, keďže komora by musela jednu časť svojich členov zastupovať v spore proti druhej časti.Právnici považujú za určitý problém preukázanie škôd pre majiteľov vozidiel. Na druhej strane nie je potrebné už teraz presne vyčísliť škody, keďže tie nastali už vo forme vyradenia dotknutých áut z evidencie. Ďalším dôkazom je fakt, že Porsche Bank, ktorá poskytuje lízing pre zhruba dva milióny dotknutých vozidiel a je de facto ich vlastníkom, vyčlenila na odpísanie ich zostatkovej hodnoty zhruba 900 miliónov eur.Jaindl uviedol, že konkrétne kroky určite podniknú nezávisle od toho, koľko ľudí a firiem sa do akcie zapojí. Akcia potrvá do začiatku jesene tohto roka. Zároveň zdôraznil, že organizácia nechce vyťažiť zisk a na odškodnom sa nebude podieľať. Odpočíta si iba procesné náklady, ktoré sa budú pohybovať zhruba v rozpätí 30 až 72 eur.Platformu Cobin Claims v marci tohto roka vytvoril súdny znalec Manfred Biegler, novinár Oliver Jaindl a bývalý hlavný právnik Združenia pre spotrebiteľské informácie (VKI) Peter Kolba. Posledný menovaný sa v júni prekvapivo stiahol z projektu.