Rakúsky kancelár Kern žiada prerozdelenie migrantov po celej EÚ

Viedeň/Terst 12. júla (TASR) - Rakúsky kancelár Christian Kern vyzval dnes na spravodlivé prerozdelenie migrantov a utečencov po celej Európskej únii.Uviedol, že tie krajiny, ktoré odmietajú kvóty, musia rátať s nešpecifikovanými následkami, čo sa týka budúcich finančných plánov EÚ. Kern narážal na Poľsko, Českú republiku, Slovensko a Maďarsko, ktoré odmietajú tlak z Bruselu, aby niesli svoj diel z utečeneckého bremena, uvádza agentúra AP.Kancelár Kern tiež vyzval, aby EÚ vymenovala oficiálneho predstaviteľa zodpovedného za záležitosti migrácie, ktorý by mal podobné široké kompetencie ako vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.Medzitým sa dnes lídri dvoch najväčších mocností v EÚ - Nemecka a Francúzska - zaviazali pomôcť Taliansku čeliacemu masívnemu prílevu migrantov so severnej Afriky.uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová po trojstranných rokovaniach s talianskym premiérom Paolom Gentilonim a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.Merkelová ocenilapri prijímaní migrantov a vyzvala na kolektívne únijné konanie proti pašerákom ľudí, na stabilizovanie Líbye a na podporu hospodárskeho rastu v domovských krajinách migrantov.Emmanuel Macron sa vyjadril podobne, ale odlíšil ľudí s legitímnymi nárokmi na azyl, ako sú vojnoví utečenci zo Sýrie, od takzvaných ekonomických migrantov.uviedol francúzsky prezident.Gentiloni, Merkelová a Macron sa stretli v severotalianskom meste Terst pred summitom s krajinami západného Balkánu, na ktorom sa zamerajú na ich regionálnu spoluprácu a snahy o prijatie do EÚ.Viac ako 100.000 uchádzačom o azyl sa podarilo od začiatku tohto roka prejsť cez Stredozemné more a 84 percent z nich dorazilo do Talianska, dodáva agentúra DPA s odvolaním sa na Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM).