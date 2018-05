Rakúsky kancelár kritizoval v Sofii politiku amerického prezidenta

Na archívnej snímke spolkový kancelár Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sofia 16. mája (TASR) - USA ohrozujú európske hospodárske záujmy, preto sa staviame rozhodne proti politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. V stredu to v Sofii vyhlásil rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz pred neformálnou večerou účastníkov štvrtkového summitu Európskej únie a krajín západného Balkánu.Práve Únia chce podľa Kurza na jednej strane odvrátiť nové obchodné bariéry a súčasne zachrániť dohodu o kontroverzne vnímanom iránskom jadrovom programe.Rakúsky kancelár však po konštatovaní, že Irán ako perspektívny trh skrýva aj šance pre európsku a rakúsku ekonomiku, podčiarkol, že spomínané zámery a riešenie spomínaných otázok nezávisí iba od vôle EÚ. Súčasne poznamenal, že prípadné prehodnotenie názorov americkej strany možno dosiahnuť iba jednotným postojom Európanov.Informácie priniesla tlačová agentúra APA.Sebastian Kurz v súvislosti so štvrtkovým summitom poznamenal, že Únia vysielala po roky do regiónu západného Balkánu chybné signály, čo viedlo k tomu, že napríklad Turecko a iné krajiny majú v tomto regióne ešte silnejší vplyv ako pred niekoľkými rokmi, čo je negatívny poznatok tak pre západný Balkán, ako aj pre nás. Tamojšie štáty si zaslúžili jasnú európsku perspektívu, podčiarkol rakúsky kancelár avizujúc, že jeho krajina bude počas úradujúceho predsedníctva v Únii klásť na túto problematiku už tradične značný dôraz.