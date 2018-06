Rakúsky kancelár navrhuje EÚ znížiť svoje administratívne náklady

Sebastian Kurz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Viedeň 5. júna (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyzval orgány Európskej únie, aby venovali veľkú pozornosť peniazom daňových poplatníkov. V utorkovom rozhovore pre nemecký denník Die Welt vyhlásil, že Brusel by mal "byť dobrým príkladom a znížiť administratívne náklady".Kurz prišiel s touto výzvou krátko pred tým, ako sa Rakúsko 1. júla ujme rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ. Jednou z hlavných priorít rakúskeho predsedníctva budú aj rokovania o budúcom rozpočte EÚ na roky 2021-2027.Kurz navrhol zníženie počtu členov Európskej komisie (EK) z 28 na 18, pričom by sa uplatňoval "princíp spravodlivého striedania". Vysvetlil, že realizácia tohto návrhu by okrem finančnej úspory mohla viesť aj k zvýšeniu efektivity exekutívy EÚ.Agentúra AP vo svojej správe dodala, že Brusel sa chce na podobe európskeho rozpočtu na roky 2021-2027 dohodnúť ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa budú konať v máji budúceho roku.V súvislosti s návrhom rozpočtu Kurz už dávnejšie vyslovil pripravenosť "silno zastupovať záujmy čistých platcov". V tejto oblasti chce spolupracovať aj s ďalšími európskymi partnermi, napríklad s Holandskom alebo Francúzskom. Ide o krajiny, ktoré tak ako Rakúsko prispievajú do únijného rozpočtu viac, než z neho dostávajú.Kurz v rozhovore pre portál euractiv.sk z februára tohto roku upozornil, že práve v rozpočtovej oblasti sa Rakúsko nezhodne s krajinami Vyšehradskej štvorky - Českom, Maďarskom, Poľskom a Slovenskom.V rozhovore pre Die Welt sa Kurz vyslovil aj za zmeny vo fungovaní EP, i keď nateraz uznal, že Francúzsko bude sotva ochotné vzdať sa Štrasburgu ako druhého hlavného sídla tohto orgánu popri Bruseli. Vyjadril však presvedčenie, že euroaparlament bude mať v budúcnosti len jedno sídlo.Kancelária EP na Slovensku na svojej webovej stránke píše, že ani jedna zmluva explicitne neurčuje, kde má legislatívny orgán EÚ sídliť. Napriek viacerým návrhom európskych poslancov, aby sa definitívne určilo jedno sídlo EP, nedošlo doteraz k príslušnej dohode.Dôležité kroky na vyriešenie tohto problému prijala Európska rada v roku 1992. Za oficiálne sídlo Európskeho parlamentu vtedy určila Štrasburg, kde sa koná dvanásť plenárnych zasadnutí EP vrátane rozpočtového. Parlamentné výbory sa schádzajú v Bruseli, zatiaľ čo sídlom generálneho sekretariátu naďalej zostáva Luxemburg.