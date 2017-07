Rakúsky kancelár upozornil Kurza, aby bol citlivejší k Taliansku

Na snímke rakúsky kancelár Christian Kern Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 22. júla (TASR) - Rakúsky spolkový kancelár Christian Kern upozornil dnes šéfa viedenskej diplomacie Sebastiana Kurza, aby to nepreháňal v spore okolo utečeneckej politiky s Talianskom.povedal kancelár pre nedeľník Presse am Sonntag po dnešnom predpoludňajšom telefonáte s talianskym premiérom Paolom Gentilonim.S predstihom o tom dnes informovala tlačová agentúra APA.Gentiloni v telefonickom rozhovore s Kernom netajil roztrpčenie nad nedávnou požiadavkou rakúskeho ministra zahraničných vecí, aby Taliansko ilegálnych migrantov už neprepravovalo z ostrovov na pevninu.Sebastian Kurz však aj pre nedeľňajšie vydanie denníka Österreich vyhlásil, žeRakúsky kancelár je však evidentne iného názoru a vyzýva na viac citlivosti vo vzťahu k Taliansku okrem iného s ohľadom na dvojstranné otázky vrátane záujmov Rakúska v Južnom Tirolsku. Podľa Kerna vyvoláva prirodzene sklamanie, keď sa ktosi stavia proti Taliansku v čase, keď susedná krajina potrebuje podporu Európy.Kancelár sa preto vyslovil za zahraničnú politiku Rakúska, ktorá sa bude viesť za zavretými dverami a cestou diplomacie, a nebude súčasťou predvolebnej kampane. Súčasne však Kern odsúdil prehnanú kritiku rakúskeho ministra zahraničných vecí a konštatoval, že spájať Kurza s neonacistami, ako to učinil starosta Lampedusy Salvatore Martello, je absolútne neprijateľné. Všeobecne však dodal, že je treba dbať na to, aby sa Rakúsko v zahraničnopolitickej oblasti neocitlo v skupine s Ligou Severu a maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Má to čosi do činenia aj so skúsenosťami. Nemožno sa vždy stavať proti všetkým. Potom človek zostáva sám. A riskovať kredit Rakúska iba pre dobrú predvolebnú kampaň, to je privysoká cena.