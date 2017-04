Rakúsky kancelár vidí riešenie utečeneckej otázky mimo Európy

Na ilustračnej fotografii sú migranti z Egypta v Taiansku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 23. apríla (TASR) - Problém v podobe utečencov snažiacich sa dostať do Európy si vyžaduje zriadenie záchytných táborov v mimoeurópskych krajinách. Rakúsky kancelár Christian Kern to uviedol v rozhovore, ktorý zverejnil v sobotu nedeľník Die Presse am Sonntag.," vyjadril sa šéf rakúskej vlády, ktorá v uplynulých týždňoch neúspešne požadovala od Európskej komisie ďalšie oslobodenie od povinnosti prijímať migrantov na základe povinných kvót EÚ. Kern v tomto prípade odpovedal na otázku týkajúcu sa požiadavky ministra vnútra Wolfganga Sobotku, aby bola po tzv. balkánskej migračnej trase uzatvorená aj trasa vedúca cez Stredozemné more." uviedol Kern.Kancelár položil aj protiotázku, či ". "Veď vieme, o akých štátoch hovoríme: Líbya, Senegal, Mali a tiež Afganistan," konkretizoval s tým, že o takomto využití rakúskych vojakov je potrebné diskutovať.Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz ešte začiatkom marca navrhol zriadiť utečenecké tábory mimo územia EÚ a spravovať ich v súčinnosti s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Podľa Kurza by takéto zariadenia mohli vzniknúť v krajinách ako Gruzínsko, Egypt či v štátoch západného Balkánu.