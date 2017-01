Rakúsky minister Doskozil: Kapacity na prijímanie v EÚ sú ohraničené

Migranti prevažne zo Sýrie kráčajú v skupine smerom do Maďarska v srbskom meste Kanjiza, pri maďarských hraniciach 25. júna 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 5. januára (TASR) - Rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil je za obmedzenie počtu utečencov v celej Európe. V budúcnosti by sa podľa jeho názoru vôbec nemali prijímať žiadosti o azyl na starom kontinente, ale výlučne v na to určených centrách mimo územia Európskej únie.Vyplýva to z ministrovej koncepcie, ktorej obsah dnes s odvolaním sa na piatkové vydania denníkov Kurier a Bild sprostredkovala agentúra APA.zdôraznil Doskozil.Jeho plán predpokladá zriadenie azylových a migračných stredísk v relevantných tretích krajinách ako sú Niger, Jordánsko alebo Uzbekistan, v ktorých by sa vyplňovali i žiadosti o azyl. Sem by sa mali prepraviť aj utečenci zachránení v Stredozemnom mori.V spomínaných centrách by malo prebiehať azylové konanie v súlade so štandardmi Európskej únie a pri rešpektovaní ľudských práv. Po detailnom preskúmaní každej zo žiadosti by potom limitovaný počet vybraných žiadateľov mohol legálne pricestovať do EÚ, požaduje rakúsky minister. Podľa jeho názoru treba pri integrácii oprávnených žiadateľov o azyl nevyhnutne zohľadniť kapacitné možnosti danej krajiny.Ľudia, ktorí nemajú právo na azyl, by mali putovať do krajín pôvodu alebo, ak ich tieto nechcú prijať, do "Podľa rakúskeho denníka Kurier už Doskozil svoju koncepciu zaslal kolegom z rakúskej vlády, konkrétne šéfom rezortov vnútra a zahraničných vecí Wolfgangovi Sobotkovi a Sebastianovi Kurzovi.Koncepciu chce spoločne so Sobotkom predstaviť vo februári na stretnutí s rezortnými kolegami zo stredoeurópskych štátov a presadiť ju ako centrálnu migračnú stratégiu Únie.