Rakúsky minister naznačil obnovenie kontrol na hraniciach s Talianskom

Viedeň 3. júla (TASR) - Rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil ráta s ohľadom na rastúci počet migrantov smerujúcich do Talianska už vo veľmi blízkej budúcnosti s obnovením hraničných kontrol na rakúsko-talianskych hraniciach, ako aj s nasadením príslušníkov ozbrojených síl na nich.Vyplýva to z obsahu ministrovho rozhovoru pre dnešné vydanie denníka Kronen Zeitung.Ak migračná vlna smerujúca do Talianska nezoslabne, považuje Doskozil za nevyhnutné nasadenie vojakov, spomedzi ktorých je celkove 750 pripravených plniť úlohy pri ochrane štátnych hraníc. V prípade nutnosti môžu byť nasadení v priebehu troch dní.Rakúsky rezort obrany vyslal už v nedeľu do oblasti Brennerského priesmyku v spolkovej krajine Tirolsko niekoľko bojových vozidiel vrátane štyroch Pandurov, ktoré by mali pomôcť pri blokádach tamojších ciest.