Rakúsky minister obhajoval uzavretie hraníc pred migrantmi

Na archívnej snímke rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 13. februára (TASR) - Uzavretie tzv. balkánskej cesty pre migrantov pokúšajúcich sa dostať do strednej a severnej Európy bolo správnym opatrením a napriek pôvodným výhradám sa stalo akceptovanou praxou, domnieva sa rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz.Šéf rakúskej diplomacie to povedal novinárom v nedeľu po rokovaniach so svojím macedónskym rezortným partnerom Nikolom Popoským, píše agentúra AP.Kurz a Poposki navštívili v nedeľu utečenecký tábor v meste Gevgelija, na južných hraniciach Macedónska s Gréckom. Rakúsky minister pri tejto príležitosti pochválil Macedónsko za úlohu, ktorú zohralo pri zabezpečovaní európskych hraníc.Dnes by mal Kurz navštíviť podobný utečenecký tábor na severných macedónskych hraniciach so Srbskom.Pred uzavretím balkánskej cesty v marci 2016 prešlo cez Macedónsko vyše milióna utečencov a migrantov smerujúcich do bohatších členských krajín Európskej únie. Po uzavretí tejto trasy zostáva v Macedónsku uviaznutých ešte približne 200 migrantov.