Rakúsky minister vnútra kritizoval samozvaných záchrancov

Berlín 18. júla (TASR) - Rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka žiada tresty pre "samozvaných záchrancov" v Stredozemnom mori. Jednotlivé humanitárne organizácie obvinil v dnešnom vydaní nemeckého denníka Bild z priamej spolupráce so skupinami prevádzačov pri pobreží Líbye.Do Talianska dorazilo tento rok už viac než 85.000 utečencov."Znamená to: Prepašovali ich k nám nelegálnymi cestami zločinecké gangy."Minister zdôraznil, že v Stredozemnom mori by sa, samozrejme, nemal nikto utopiť.dodal Sobotka.Kritika prišla aj zo strany nemeckého ministra vnútra Thomasa de Maiziera.povedal pre dnešné vydania novín z vydavateľstva Funke Mediengruppe.pokračoval de Maiziere.Do Európy podľa neho prichádzajú v rastúcej miere nie Sýrčania alebo Iračania unikajúci pred občianskou vojnou, ale Afričania, najmä zo západnej časti Afriky, ktorí smerujú na starý kontinent z ekonomických pohnútok.vyhlásil nemecký minister.Hovorca nemeckej organizácie Sea-Watch, zameranej na záchranu ľudí z lodí, ktoré sa dostanú do núdze v Stredozemnom mori, zmienené obvinenia odmietol akopovedal Ruben Neugebauer s tým, že reflektory zapínajú len v prípade konkrétnej výzvy na záchranu z koordinačnej centrály v Ríme.