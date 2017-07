Rakúsky parlament súhlasil so skrátením legislatívnej periódy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 13. júla (TASR) - Rakúsky parlament (Národná rada) dnes s výnimkou dvoch prítomných poslancov vyslovil súhlas so skrátením aktuálnej legislatívnej periódy, ktorá mala trvať až do jesene 2018 a otvoril tak cestu pre predčasné voľby. Informovala o tom agentúra APA.Ďalším krokom bude stanovenie termínu volieb, ktorým by mal byť 15. október. O tejto otázke bude rokovať v piatok najprv rakúska vláda a následne príslušný výbor parlamentu.Napriek tomu bude parlament zasadať ešte minimálne 20. septembra, pričom by sa mal zaoberať balíkom nových bezpečnostných opatrení a predĺžením dotácií na bytovú výstavbu.Plenárne zasadnutie je naplánované aj na 12. a 13. októbra, keďže však ide o termín len niekoľko dní pred predčasnými voľbami, zrejme bude zrušené.Ďalšie rokovania poslancov sa budú už každopádne konať v Hofburgu, keďže od polovice augusta bude v plenárnej sále Národnej rady najmenej tri roky prebiehať prestavba.