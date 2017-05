Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen je na návšteve Talianska

Na snímke Alexander Van der Bellen. Foto: vanderbellen.at Foto: vanderbellen.at

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 2. mája (TASR) - Rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen začal dnes dvojdňovú oficiálnu návštevu Talianska. Pri stretnutí s hostiteľom, najvyšším talianskym predstaviteľom, prezidentom Sergiom Mattarellom vyzdvihol hosť z Viedne pozitíva bilaterálnej spolupráce na tzv. brennerskej štátnej hranici. Podľa Van der Bellena niet dôvodu na zvažovanie uzavretia tamojšieho hraničného priechodu.zdôraznil a poznamenal, že práve v tomto prípade ide o citlivú štátnu hranicu, ktorá je symbolom jednoty starého kontinentu.Rakúsky prezident v Ríme pripomenul, že jeho krajina splní i svoje záväzky v oblasti prerozdeľovania utečencov, avšak dodal, že už doteraz Rakúsko urobilo pre utečencov veľmi veľa a prijalo vzhľadom na počet obyvateľov podstatne viac migrantov ako iné krajiny s výnimkou Talianska, Grécka a Švédska.Van der Bellen privítal najnovšiu iniciatívu Talianska o nadviazanie dialógu s líbyjskou stranou a zachovanie kontaktov s tamojšími kmeňovými lídrami. Rakúsky prezident priznal, že cez Stredozemné more prichádza do Európy stále viac ľudí, zdôraznil však, že uzavretie tejto trasy by pre ľudí v Líbyi znamenalo záhubu.Hosť podčiarkol, že Taliansko sa oprávnene cíti ponechané v otázke utečencov napospas, a dodal, že Rakúsko už na vlastnej koži pocítilo, aký je to pocit zostať osamotený.V stredu by sa rakúsky prezident mal stretnúť s krajanmi-dôstojníkmi, pôsobiacimi v rámci misie EÚ Sophia, ktorá je namierená proti prevádzačom a proti obchodovaniu s ľuďmi, pomáha zachraňovať ľudí, ktorí sa ocitnú v Stredozemnom mori v núdzi a súčasne dohliada na rešpektovanie zbrojného embarga OSN voči Líbyi.