Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen navštívi v stredu Slovensko

Kandidát na rakúskeho prezidenta Alexander Van der Bellen poskytuje interview po prvých predbežných výsledkoch opakovaného 2. kola prezidentských volieb 4. decembra 2016 v Pinkafelde. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 25. apríla (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen uskutoční v stredu oficiálnu návštevu Slovenskej republiky.V Bratislave, kam pricestuje loďou, absolvuje stretnutia s najvyššími ústavnými činiteľmi SR - prezidentom Andrejom Kiskom i premiérom Robertom Ficom. Čakajú ho i vystúpenie na pôde Univerzity Komenského, kde sa navyše stretne so študentmi, otvorenie dvojstranného ekonomického fóra a položenie vencov k pamätníku Brána slobody.Hlavnou témou dvojstranných rokovaní bude budúcnosť Európy, informovala dnes agentúra APA, podľa ktorej sa diskusia so študentmi Univerzity Komenského uskutoční pod názvom Konverzácia o Európe.Slovenská republika je prvou krajinou strednej a východnej Európy, ktorú nový rakúsky prezident navštívi po nástupe do úradu. Jeho predchádzajúce zahraničné cesty smerovali do sídelného mesta Európskej únie - Bruselu, a do Švajčiarska a Nemecka.Najvyššieho rakúskeho predstaviteľa budú pri návšteve Slovenska sprevádzať rakúsky minister financií Hans Jörg Schelling a prezident tamojšej Hospodárskej komory Christoph Leitl.Rakúsko je najväčším investorom na Slovensku, kde pôsobí okolo 2000 rakúskych firiem. Van der Bellen by počas návštevy chcel predostrieť aj otázku, v ktorej zastávajú obe krajiny odlišné stanovisko, a síce mierové využitie jadrovej energie, vyplýva z informácií rakúskej prezidentskej kancelárie.