Rakúsky prezident poďakoval spoluobčanom za dary pre sociálne slabších

Viedeň 24. decembra (TASR) - Za pomoc sociálne slabším sa na Štedrý deň v tradičnej vianočnej charitatívnej relácii verejnoprávnej rakúskej televízie ORF Licht ins Dunkel (Svetlo do tmy) vyjadril rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen, ktorý prevzal i záštitu nad týmto projektom.Podľa jeho názoru je potrebná pre ľudí odkázaných na pomoc tak starostlivosť štátu, ako aj dary. Humanitárne organizácie ako Caritas, Červený kríž a podobne sú odkázané na veľkorysosť občanov, pripomenul najvyšší rakúsky predstaviteľ.Alexander Van der Bellen súčasne naznačil, že ani osobne nechce zostať bokom a chce čosi urobiť pre dobro veci v tejto sfére.Súčasne sa poďakoval všetkým, ktorí sa do akcie zapojili a darovali finančné prostriedky, potrebné na to, aby sa nikto nedostal úplne na mizinu.Arcibiskup viedenský, kardinál Christoph Schönborn v rovnakej relácii hovoril o mieri na planéte ako veľkej nádeji v čase Vianoc.Podľa jeho slov začína mier u každého z nás, doma v rodine, v krajine a až potom v širšom svetovom kontexte.Rakúsky cirkevný činiteľ pripomenul náboženské pozadie Vianoc, narodenie Ježiša Krista, ktorého posolstvom je pokoj a všetkým, ktorým sa darí, poradil, aby pripravili radosť aspoň jedinému človeku, ktorý na tom nie je tak dobre.