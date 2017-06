Rakúsky prezident pricestoval na návštevu do Prahy vlakom

Na snímke rakúsky prezident Alexander Van der Bellen (uprostred). Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Praha 26. júna (TASR) - Rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen pricestoval dnes vlakom do Prahy na dvojdňovú nástupnú návštevu Českej republiky.Už v priebehu popoludnia sa hosť z Viedne stretol v prezidentskom salóniku pražskej Hlavnej železničnej stanice s premiérom hostiteľskej krajiny Bohuslavom Sobotkom.Obaja štátnici hovorili pri tejto príležitosti o dvojstranných vzťahoch s osobitým dôrazom na spoluprácu v hospodárskej oblasti. Česko je po Nemecku a Taliansku tretím najdôležitejším obchodným partnerom Rakúska v rámci Európskej únie. Praha i Viedeň podporujú urýchlenie pomalého rozširovania dopravného spojenia medzi oboma krajinami.Vyplýva to z informácií rakúskej tlačovej agentúry APA, ktorá pripomenula, že predchádzajúci rakúsky prezident Heinz Fischer navštívil Prahu v apríli 2016 a že súčasný najvyšší český predstaviteľ podporil v rakúskych prezidentských voľbách Van der Bellenovho napokon neúspešného súpera Norberta Hofera.S prezidentom ČR Milošom Zemanom sa najvyšší rakúsky predstaviteľ stretne v utorok na Pražskom hrade.Česko je predposlednou susednou krajinou Rakúska, do ktorej zavítal Van der Bellen v rámci série nástupných návštev. Už skôr navštívil Švajčiarsko, Nemecko, SR, Taliansko, Slovinsko a Maďarsko. Návšteva Lichtenštajnska je naplánovaná na jeseň 2017.