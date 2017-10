Rakúsky prezident Van der Bellen už blahoželal víťazovi volieb

Na archívnej snímke Alexander Van der Bellen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 15. októbra (TASR) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen už telefonicky blahoželal víťazovi dnešných predčasných parlamentných volieb v alpskej republike, volebnému lídrovi Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastianovi Kurzovi.Podľa vlastných slov chce na ďalšie kroky vyčkať až do oficiálneho zverejnenia konečných výsledkov vo štvrtok 19. októbra.Ako však poznamenal, v pondelok budú zrejme na programe rokovania jednotlivých straníckych grémií, v utorok ráta s odstúpením doterajšej vlády spolkového kancelára Christiana Kerna a jej poverením sťaby úradujúceho kabinetu až do vytvorenia novej rakúskej vlády a medzitým budú prebiehať intenzívne rozhovory.Na margo svojho budúceho prístupu rakúsky prezident povedal, že má prirodzene možnosť nepoveriť zostavením vlády kohosi, o ktorého kvalitách by mal pochybnosti, či prípadne neprijať návrh na zloženie budúcej vlády. Alexander van der Bellen však zdôraznil, že o týchto možnostiach neuvažuje a chce svoje ďalšie kroky odvodiť od konečných výsledkov a prebiehajúcich rokovaní medzi aktérmi rakúskej politickej scény.Volebný líder sociálnych demokratov, kancelár Christian Kern v reakcii na výsledky zdôraznil, že SPÖ si uvedomuje záväzok, ktorý vyplýva z podpory veľkého počtu voličov, v absolútnych číslach možno výrazne väčšieho ako pri ostatných voľbách. Lopta nie je na našej strane, je u prezidenta a lídra víťaznej strany, konštatoval Kern a dodal, že jeho strana je pripravená na rokovania a nebojí sa zodpovednosti, ani vládnej.Kancelár jednoznačne naznačil, že mieni aj po volebnej nedeli v Rakúsku pokračovať v politike, či už v koalícii alebo v opozícii a pripomenul, že sociálni demokrati predložili program, ktorého realizácia bude vyžadovať nemálo práce.S veľkou radosťou sa za podporu občanom poďakoval doterajší rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz, ktorý je teraz horúcim adeptom na budúceho spolkového kancelára a tým aj najmladšieho šéfa vlády na starom kontinente vo veku 31 rokov.Podľa jeho slov je čas na zmeny v krajine, kde čaká mnoho práce a on je pripravený prijať túto výzvu.Syn-jedináčik učiteľky a inžiniera z viedenskej štvrte Meidling, ktorý už v predvolebnej kampani kládol veľký dôraz na rodinu, má za sebou úspešné pôsobenie vo funkcii šéfa diplomacie, takisto jedného z najmladších v celosvetovej relácii. V nej však napriek mnohým neprajníkom uspel a získal kredit u verejnosti. I vďaka nemu sa dnes stal víťazom parlamentných volieb.