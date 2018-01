Rakúsky prezident vystúpil pred členmi PZ RE v Štrasburgu

Na archívnej snímke Alexander Van der Bellen Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 25. januára (TASR) - O jasne proeurópskej orientácii Rakúska aj po zmene tamojšej vlády ubezpečoval vo štvrtok poslancov Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) v Štrasburgu rakúsky prezident Alexander Van der Bellen.Členovia PZ RE po jeho vystúpení položili viacero kritických otázok týkajúcich sa posunu Rakúska smerom doprava.Van der Bellen pripustil, že ich znepokojenie sčasti chápe, avšak zároveň na nich apeloval, aby neprepadli panike. Prezident nepoprel, že u jedného z rakúskych koaličných subjektov sa v minulosti prejavovali xenofóbne tendencie a veľmi kritický postoj k Európskej únii. Ako však dodal, osobne by počkal na to, čo rakúska vláda skutočne urobí.Aj keď prezident má v Rakúsku limitované právomoci, občianska spoločnosť je v krajine veľmi silná a ústavný súd je inštitúciou, ktorej možno dôverovať, zdôraznil podľa tlačovej agentúry APA Van der Bellen.Podľa jeho názoru nie je vnútropolitický vývoj v Rakúsku špecifickou záležitosťou tejto krajiny, aj v iných európskych krajinách dochádza k znepokojivým tendenciám. Výsledok rakúskych parlamentných volieb, z ktorých vzišla súčasná vláda, označil za prejav demokracie a zdôraznil, že veľká väčšina Rakúšanov je za členstvo krajiny v Únii.Rakúsky prezident tiež varoval pred znepokojujúcim vývojom v oblasti justície a plného výkonu ľudských práv vo viacerých európskych štátoch.sa nejaví ako garantovaná všade v Európe, povedal prezident bez menovania konkrétnych štátov.Van der Bellen uviedol, že so znepokojením sleduje aj častejšie útoky na tzv. Benátsku komisiu Rady Európy a spochybňovanie jej posudkov. Navyše sa neustále objavujú pokusy o nerešpektovanie ochrany ľudských práv a verdiktov Európskeho súdu pre ľudské práva alebo ich obmedzenú interpretáciu, konštatoval a dodal, že sa proti týmto pokusom treba dôrazne postaviť.