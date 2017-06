Rakúsky ústavný súd odobril vyvlastnenie Hitlerovho rodného domu

Na archívnej snímke je pohľad na rodný dom (v popredí) Adolfa Hitlera v meste Braunau am Inn v Hornom Rakúsku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 30. júna (TASR) - Ústavný súd vo Viedni odobril dnes vyvlastnenie rodného domu Adolfa Hitlera v hornorakúskom meste Braunau am Inn. Zamietol tak sťažnosť pôvodnej majiteľky, ktorá konfiškáciu tejto nehnuteľnosti označila za protiústavnú, informovala agentúra DPA.Rakúska vládna koalícia sa vlani dohodla na vyvlastnení rodného domu vodcu nemeckých nacistov s cieľom zamedziť, aby sa pri ňom stretávali pravicoví radikáli. Štát sa snažil nehnuteľnosť odkúpiť už od roku 1984, s vlastníčkou sa však nedokázal dohodnúť.Ústavní sudcovia po preskúmaní celého prípadu dospeli k záveru, že vyvlastnenie objektu bolo vo verejnom záujme a prebehlo v primeranom rozsahu. Zamietli pritom sťažnosť pôvodnej majiteľky, ktorá namietala voči tomu, že jej vzali aj priľahlý pozemok s rozlohou 1000 metrov štvorcových."Neúprosné odmietnutie národného socializmu je jedným zo základných princípov Rakúskej republiky od jej obnovenia v roku 1945," uvádza sa vo verdikte súdu. Štát má preto povinnosť urobiť všetko preto, aby sa pri budove nezhromažďovali stúpenci národného socializmu a neonacisti.Adolf Hitler (1889-1945) strávil v uvedenom dome v Braunau am Inn, kde si jeho rodičia prenajali byt, prvý rok svojho života. Počas druhej svetovej vojny budovu získal vysoký predstaviteľ nemeckej nacistickej strany, ktorý ju sprístupnil verejnosti.Po vojne sa dostala opäť do rúk pôvodných majiteľov, od roku 1972 ju však mala v prenájme vláda, aby zamedzila jej zneužitiu. Do roku 2011 v budove fungovali chránené dielne, v ďalších rokoch bol dom prázdny. Opakovane sa pri ňom stretávajú neonacisti a pravicoví extrémisti, aby sa tam odfotografovali.Rakúske úrady plánujú vyvlastnenú nehnuteľnosť úplne prestavať tak, aby ničím nepripomínala pôvodnú budovu.