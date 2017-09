Rakúsky výrobný sektor pokračoval v septembri vo výraznom raste

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 28. septembra (TASR) - Aktivita rakúskeho výrobného sektora pokračovala tento mesiac vo výraznom raste, aj keď tempo rastu sa spomalilo na 4-mesačné minimum. Ukázali to dnes zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit.Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria a IHS Markit pre rakúsky výrobný sektor klesol v septembri na 59,4 bodu z augustovej hodnoty 61,1 bodu. Augustový údaj predstavoval najvyššiu hodnotu indexu za 6,5 roka. Napriek poklesu to stále predstavuje rast sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.Navyše, ostatné údaje znamenajú nepretržitý rast aktivity v sektore už 2,5 roka. To je najdlhšie obdobie nepretržitého rastu za posledných deväť rokov.Z jednotlivých komponentov, ako produkcia, nové objednávky aj zamestnanosť, sa všetky udržali na vysokej úrovni, aj keď v porovnaní s augustom zaznamenali čiastočné spomalenie tempa rastu.