Ramos reaguje na komentáre o vykĺbenom ramene Salaha a otrase mozgu Kariusa, ktoré mal spôsobiť

MADRID 6. júna - Kapitán Realu Madrid Sergio Ramos najprv nechcel komentovať negatívne odozvy verejnosti na jeho osobu po predčasnom odstúpení útočníka FC Liverpool Mohameda Salaha z finálového duelu futbalovej Ligy majstrov v Kyjeve.Keď sa však k množstvu výhrad, že spôsobil egyptskému útočníkovi vykĺbenie ramena, pridali aj hlasy, že mal podiel na otrase mozgu brankára Linusa Kariusa, rozhodol sa prehovoriť.

Kontakt so Salahom

"Všetko sa to neúmerne nafúklo, preto musím niečo povedať. Salah ma chytil za rameno ako prvý a ja som padal do opačnej strany. On si potom po dopade na zem chytil druhé rameno a ľudia tvrdia, že to bolo z mojej strany ako džudo," posťažoval sa Sergio Ramos pre španielsky denník AS. Salah po polhodine hry musel s bolestivou grimasou dolu z trávnika a FC Liverpool prehral s Realom Madrid 1:3.Zranený africký kanonier FCL sa napokon dostal do nominácie Egypta na blížiace sa majstrovstvá sveta v Rusku, hoci na začiatku turnaja možno ešte nebude stopercentne fit. "Skontaktoval som sa s ním prostredníctvom SMS a má sa dobre. Ak by si nechal pichnúť injekciu, mohol odohrať druhý polčas. Ja som to tak neraz urobil, keď to bolo potrebné," doplnil na vysvetlenie Ramos.

Otras mozgu Kariusa

Tridsaťdvaročný obranca známy skvelým hlavičkovaním, ale aj občas neúmernou tvrdosťou, sa vyjadril aj k najnovším zisteniam odborníkov, že brankár FC Liverpool Karius "spáchal" svoje dve fatálne chyby aj vinou predchádzajúceho otrasu mozgu, ktorý mu mal tiež spôsobiť Ramos."Brankár tvrdí, že sa mu to stalo po kontakte so mnou? Potom už len chýba, aby Roberto Firmino odhalil, že dostal chrípku, lebo na neho spadla kvapka môjho potu. Neviem, prečo takto mnohí ľudia reagujú. Možno preto že sme Real Madrid a víťazíme častejšie ako tí ostatní," ironicky podotkol Ramos, ktorý nechýba v nominácii Španielska na MS 2018 v Rusku.