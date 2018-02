Ramsay privítal na zraze 17 hráčov, do Pjongčangu odletia už v utorok

Z tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred odchodom na ZOH 2018 v Pjongčangu na štadióne Ondreja Nepelu 5. februára 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Z tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred odchodom na ZOH 2018 v Pjongčangu na štadióne Ondreja Nepelu 5. februára 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nominácia SR na ZOH:



Brankári: Ján Laco (HC Sparta Praha/ČR, 51 zápasov/0 gólov), Branislav Konrád (HC Olomouc/ČR, 18/0), Patrik Rybár (HK Hradec Králové/ČR, 1/0)



Obrancovia: Ivan Baranka (HC Vitkovice Ridera/ČR, 85/6), Michal Čajkovský (HC Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL, 28/3), Dominik Graňák (HK Hradec Králové/ČR, 175/10), Marek Ďaloga (HC Sparta Praha/ČR, 57/4), Tomáš Starosta (HK Dukla Trenčín, 140/6), Juraj Valach (Piráti Chomutov/ČR, 26/0), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň/ČR, 65/6), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha/ČR, 61/3)



Útočníci: Martin Bakoš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 40/7), Miloš Bubela (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 7/1), Marcel Haščák (HC Kometa Brno/ČR, 75/9), Lukáš Cingeľ (HK Hradec Králové/ČR, 34/4), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec/ČR, 53/9), Patrik Lamper (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 6/2), Ladislav Nagy (HC Košice, 90/30), Tomáš Surový (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 118/22), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha/ČR, 31/9), Peter Ölvecký (HK Dukla Trenčín, 39/3), Michal Krištof (HK Nitra, 6/0), Matej Paulovič (HK Nitra, 8/1), Matúš Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš, 7/0), Marek Hovorka (HC Košice, 30/2)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) - Generálny manažér slovenských hokejistov Miroslav Šatan a reprezentačný tréner Craig Ramsay privítali na pondelňajšom zraze 17 z 25 nominovaných hráčov na zimné olympijské hry. Táto prvá skupina už aj s Marekom Ďalogom odletí do dejiska ZOH v utorok popoludní, zostávajúca sedmička hráčov z českej ligy zamieri do Pjongčangu v stredu.Sedemnásť hráčov absolvovalo na bratislavskom zimnom štadióne tréningovú jednotku, chýbali brankár Patrik Rybár, obrancovia Dominik Graňák, Marek Ďaloga, Peter Čerešňák, Juraj Valach a útočníci Martin Bakoš, Tomáš Marcinko, Lukáš Cingeľ. Ďaloga sa pridá k tímu ešte v utorok pred odletom a zamieri s ním na kórejský polostrov, zostávajúci hráči odletia na druhý deň.V utorok ich totiž ešte čakali klubové povinnosti v českej extralige. "Nie všetci prišli zdraví, máme nejaké šrámy, Ivan Baranka prišiel s chrípkou. Ale budeme mať dosť času na aklimatizáciu, takže verím, že bude všetko v poriadku," povedal Šatan. Nedočkavosťou horel aj reprezentačný kormidelník Ramsay. "Už sa veľmi teším na zimnú olympiádu. Najmä na atmosféru, je to mimoriadna udalosť," povedal po na pondelňajšom zraze.