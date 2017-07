Rangers sa dohodli na zmluve so sedmičkou draftu Anderssonom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 14. júla (TASR) - Klub zámorskej NHL New York Rangers sa dohodol na nováčikovskej zmluve s tohtoročnou sedmičkou draftu, 18-ročným útočníkom Liasom Anderssonom. Vedenie klubu podpísalo so švédskym hokejistom kontrakt na tri roky, detaily zmluvy neboli zverejnené.Andersson pôsobil v predchádzajúcej sezóne vo švédskej najvyššej súťaži, za HV71 odohral 42 stretnutí s bilanciou deviatich gólov a desiatich asistencií. Úspešný rok zakončil ziskom majstrovského titulu. Informovala o tom agentúra AP.