Ranieri nepredá Slimaniho do Číny: Sú to len špekulácie

Futbalista Leicester City Islam Slimani (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 27. januára (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu Leicester City Claudio Ranieri vylúčil možnosť, že by predal útočníka Islama Slimaniho do Tchien-ťin Čchüan-ťien.Podľa anglických médií ponúka čínsky tím za alžírskeho reprezentanta čiastku 38,5 miliónov libier. Dvadsaťosemročný útočník prišiel do kádra úradujúceho anglického majstra zo Sportingu Lisabon len v auguste a Ranieri nemá v úmysle ho predať.povedal.