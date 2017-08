Raonič rozšíril absencie vrcholov roka, na Laver Cup ide Kyrgios

Miloš Raonič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tím Európa:



Rafael Nadal (Šp.)

Roger Federer (Švaj.)

Marin Čilič (Chor.)

Dominic Thiem (Rak.)

Tomáš Berdych (ČR)

Alexander Zverev (Nem.)



kapitán: Björn Borg (Švéd.)



Tím Svet:



Jack Sock (USA)

John Isner (USA)

Sam Querrey (USA)

Juan Martin Del Potro (Arg.)

Denis Shapovalov (Kan.)

Nick Kyrgios (Aus.)



kapitán: John McEnroe (USA)

New York 23. augusta (TASR) - Kanaďan Miloš Raonič rozšíril enklávu zásadných absencií na tenisových vrcholoch roka. Jedenásty hráč súčasného renkingu ATP sa nielenže odhlásil z nastávajúceho grandslamu US Open, ale nebude štartovať ani o mesiac na Laver Cupe v Prahe. Má zranené zápästie a nahradí ho Austrálčan Nick Kyrgios.Na oboch podujatiach budú chýbať aj esá ako Srb Novak Djokovič, Švajčiar Stan Wawrinka a Japonec Kei Nišikori. Všetci traja hráči prvej desiatky svetového rebríčka oznámili dokonca koniec celej sezóny. V nasledujúcich dňoch na newyorských dvorcoch US Open štartuje s bedrovými problémami Brit Anday Murray, ktorý už vopred absentoval v kádri Európanov na pražskej akcii. "V Nickovi budeme mať pozoruhodného mladého hráča. Je talentovaný a má energiu," konštatoval pre AP ku Kyrgiosovej nominácii John McEnroe, nehrajúci kapitán výberu sveta.Laver Cup sa uskutoční v pražskej O2 aréne od 22. do 24. septembra. Podujatie vzniklo na počesť bývalého skvelého austrálskeho tenistu Roda Lavera.