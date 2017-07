Rapáč chce pomôcť hráčom zadĺženého Martina

Na snímke Branislav Rapáč (Martin) Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Martin 14. júla (TASR) - Mohol sa pokojne pripravovať na sezónu v novom pôsobisku v Liptovskom Mikuláši a kritickú situáciu v martinskom klube sledovať iba z diaľky. Namiesto toho sa však hokejový útočník Branislav Rapáč postavil do čela hráčskej kabíny martinského A-mužstva, aby pomohol spoluhráčom i martinskému hokeju. Za cieľom vybojovať aspoň 60 percent zo sumy, ktorú je klub hráčom dlžný, ho ženie podpora spoluhráčov i okolia.Rapáč pritom patril k služobne najmladším hráčom martinského tímu, do Turca prišiel v decembri 2016. Skutočnosť, že sa práve on postavil na čelo martinských hráčov, ktorí jednotne bojujú za nevyplatené mzdy, je preto miernym prekvapením." uviedol Rapáč pre TASR.Z martinských spoluhráčov mu na stretnutí s médiami a fanúšikmi robil garde Jaroslav Markovič, prítomní však boli takmer všetci hráči štvrtého tímu tipsportligovej sezóny 2016/2017. Nechýbal ani tréner Pavel Paukovček, ktorý si to namieril na Liptov rovnako ako Rapáč. Prípravu na novú sezónu obom ztrpčujú resty martinského klubu.poznamenal Rapáč. Uvedomuje si, že snaha o získanie dlžnej sumy z martinského klubu má neistý výsledok, optimizmus mu však dodáva podpora okolia.dodal Rapáč.