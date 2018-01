Rapáča mrzí prístup niektorých jednotlivcov: Baráž nie je zábava

Na archívnej fotografii Richard Rapáč ešte v drese Popradu. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 31. januára (TASR) - Síce s cenným bodom za prehru po predĺžení, ale zároveň nespokojní boli po prehre (1:2 po predĺžení) v Košiciach hokejisti Liptovského Mikuláša. Taktickým výkonom podporeným pevnou defenzívou nedovolili domácim viac ako jeden gól, no trúfali si na lepší výsledok, než dosiahli. V čase, keď im do konca základnej časti zostáva odohrať dvanásť zápasov, sú v zóne barážového ohrozenia a uvedomujú si nutnosť získavať body.Liptáci vedeli, že hrať otvorenú partiu by sa na košickom ľade nevyplatilo. Preto bola dôležitá defenzíva, taktika založená na pozornom bránení vyústila do zisku jedného bodu. Hosťom ho zaistila remíza 1:1 v riadnom hracom čase. Druhý bod získali domáci, o ktorých víťazstve rozhodol v predĺžení David Pacan.poznamenal útočník Richard Rapáč, ktorý dosiahol jediný strelecký úspech svojho tímu, no gól by rád vymenil za viac bodov do tipsportligovej tabuľky.dodal Rapáč.