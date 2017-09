Rapídny pokles: Do Maďarska prišlo tento rok iba 1157 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 18. septembra (TASR) - Do Maďarska prišlo tento rok iba 1157 nelegálnych migrantov. K zníženiu ich počtu podľa vlády prispeli hraničné zábrany postavené na juhovýchode Maďarska, tranzitné zóny a sprísnenie legislatívy týkajúcej sa prisťahovalectva.V rozhovore pre dnešné vydanie denníka Magyar Idök to uviedol poradca maďarského premiéra pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi. Pripomenul, že pred dvoma rokmi prišlo do Maďarska 391.000 a vlani 18.236 migrantov.K výraznému poklesu príchodu migrantov podľa jeho slov prispelo aj vybudovanie hraničných zábran na macedónsko-gréckych a slovinsko-chorvátskych hraniciach.Bakondi poprel informácie, že Maďarsko neprijíma žiadnych skutočných utečencov. Maďarské orgány podľa neho tento rok už 720 prisťahovalcom. Vlani ich bolo 438 a v roku 2015 celkovo 508.Poradca podotkol, že na západobalkánskej trase zostalo 70.000-80.000 migrantov, a tí sa môžu objaviť na maďarských hraniciach kedykoľvek. Ďalšie tri milióny utečencov, ktoré sa môžu takisto kedykoľvek vydať na cestu do Európy, sú na Blízkom východe, v Libanone, Jordánsku a najmä v Turecku. Hromadná migrácia hrozí Európskej únii naďalej aj z Líbye a zo španielskych enkláv v severnej Afrike.Maďarsko 28. marca sprísnilo právne predpisy týkajúce sa prisťahovalectva, posilnilo hraničné zábrany v celkovej dĺžke 150 kilometrov a vytvorilo tranzitné zóny pre utečencov. Tieto opatrenia majú zaistiť to, aby sa na územie Maďarska a EÚ nikto nemohol dostať nelegálnym spôsobom.