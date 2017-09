Rashford odčinil svoju chybu v zápase so Slovákmi asistenciou i gólom

Na snímke zľava slovenský reprezentant Stanislav Lobotka strieľa úvodný gól, Marcus Rashford, brankár Joe Hart a Eric Dier (všetci Anglicko) v zápase 8. kola F-skupiny kvalifikácie MS 2018 vo futbale Anglicko – Slovensko vo Wembley v Londýne 4. septembra 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Londýn 5. septembra (TASR) - Marcus Rashford bol pri všetkých troch góloch pondelňajšieho stretnutia F-skupiny kvalifikácie MS 2018, v ktorom jeho anglická futbalová reprezentácia zdolala slovenskú 2:1. Už v 3. minúte stratil loptu a nezachytil postup Stanislava Lobotku, ktorý prekvapujúco otvoril skóre v prospech hostí.Rashford sa však potom už podieľal na pozitívnych momentoch svojho tímu. V závere prvého polčasu poslal rohový kop na bližšiu žrď, odkiaľ Eric Dier vyrovnal na 1:1. S blížiacou sa hodinou hry rozhodol o osude zápasu umiestnenou strelou, ktorá zapadla za slovenského brankára Martina Dúbravku, a zabezpečil Anglicku šieste víťazstvo v ôsmich kvalifikačných dueloch. Aj jeho veľkou zásluhou favorit skupiny prekonal svojho najbližšieho prenasledovateľa a dve kolá pred koncom má na čele tabuľky päťbodový náskok.pochválil muža zápasu autor vyrovnávajúceho zásahu Dier. Zverenci Garetha Southgatea sa museli otriasť po tom, ako Anglicko z kopačky Lobotku inkasovalo najrýchlejší súťažný gól za 24 rokov. Podarilo sa im to a v bojoch o budúcoročný svetový šampionát stále neprehrali, okrem šiestich víťazstiev majú na konte dve remízy so Škótskom a Slovinskom.zdôraznil Southgate. Na jeho mužstvo čakajú domáci súboj proti Slovinsku a vystúpenie v Litve, jeden úspech ho posunie z prvého miesta priamo na záverečný turnaj do Ruska.Napriek tomu sa ani pondelňajší triumf nezaobišiel bez zatieňujúcich okamihov. Do Wembley oficiálne dorazilo 67.823 divákov, čo bola najnižšia návšteva na domácom stretnutí Anglicka na tomto štadióne za tri roky. V predchádzajúcom kole na Malte, kde Angličania uspeli 4:0, fanúšikovia odchádzali už dlho pred záverečným hvizdom a na adresu trénera i hráčov niekedy nemilo pokrikovali. Southgate im aj tak poďakoval: "Podľa mňa zohralo obecenstvo podstatnú úlohu, lebo sa za nás postavilo, keď sme ho potrebovali."Opakované televízne zábery zase odhalili, ako Dele Alli ukázal v posledných minútach prostredník. Podľa Southgatea tým však nezareagoval na verdikt francúzskeho hlavného rozhodcu Clementa Turpina, ktorý neodpískal priamy kop, ale komunikoval tak so spoluhráčom Kyleom Walkerom.uviedol anglický kouč.Alli sa však už v minulosti prejavil na ihrisku ako horúca hlava. Vynechá prvé tri zápasy Tottenhamu Hotspur v skupinovej časti Ligy majstrov, musí si totiž odpykať dištanc za nebezpečný zákrok na červenú kartu proti belgickému Gentu v minulej sezóne Európskej ligy.dodal Southgate.