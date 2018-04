Raši: Medzi projektmi je aj inteligentný sprievodca zákonmi

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 19. apríla (TASR) – Sprievodca zákonmi a predpismi by mal občanovi presne povedať, čo sú jeho povinnosti. Ide o jeden z projektov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktoré vo štvrtok schválil Riadiaci výbor pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 (OPII – PO 7).skonštatoval podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD).Pracovný názov projektu je Rozvoj platformy integrácie údajov a Manažment osobných údajov. Jedným z aspektov projektu je aj ochrana osobných údajov. Podľa ÚPVII by mal občan získať prehľad o tom, aké údaje o ňom štát má a kto ich kedy použil. Projekt v hodnote 16,75 milióna eur vypracoval úrad vicepremiéra v spolupráci so Slovensko.Digital, Útvarom hodnoty za peniaze, ministerstvom vnútra a rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny.Všetky schválené projekty by mali šetriť čas a peniaze občanovi a štátu. Ako informoval ÚPVII, vo štvrtok bola odsúhlasená štúdia uskutočniteľnosti aj pre projekt WiFi pre Teba, čo je slovenská obdoba európskeho projektu WiFi4EU, ktorý umožní mestám a obciam získať financie na technické vybavenie pre internet zdarma na verejných miestach. Hodnota projektu z OPII – PO 7 je 10 miliónov eur.Odobrená bola aj štúdia uskutočniteľnosti pre zavedenie služieb Platforms as a Service. Ide o jednotné cloudové testovacie prostredie pre nové informačné systémy verejnej správy, ktoré bude spoločné pre všetky úrady. Z OPII – PO 7 na to bude vyčlenených približne 19 miliónov eur. Štúdia sa schválila aj pre zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy. Podľa úradu vicepremiéra ide o inovácie na portáli slovensko.sk v hodnote zhruba 14,44 milióna eur z OPII – PO 7.Výsledkom projektu Inteligentné regulácie – 1. fáza by mal byť bezplatný inteligentný sprievodca v komplikovanej sieti slovenských aj európskych predpisov, regulácií a zákonov. Register by mal používateľovi automaticky filtrovať, ktoré povinnosti voči štátu sa ho týkajú.spresnil ÚPVII s tým, že hodnota projektu z OPII – PO 7 je približne 6,23 milióna eur.