Raši: Obce budú pokryté rýchlejším internetom, ako sa predpokladalo

Bratislava 17. apríla (TASR) – Obce na Slovensku budú pokryté rýchlejším internetom ako sa predpokladalo. Vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) o tom v utorok rokoval so zástupcami generálnych riaditeľstiev Európskej komisie a riadiacich orgánov operačných programov.Ako informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), digitálna transformácia si vyžaduje investície do novej infraštruktúry pre dátové toky.priblížil Raši s tým, že aj vidiek musí dostať možnosť rozvíjať sa v súlade so súčasnými trendmi.Jedným z plánovaných projektov je WiFi pre teba, čo je slovenská obdoba európskeho projektu WiFi4EU, ktorá by mala umožniť obciam získať dotácie na technické zabezpečenie internetového pripojenia zdarma na verejných miestach. ÚPVII plánuje aj dobudovanie 4G pokrytia na hlavných dopravných trasách či spolufinancovanie budovania optických pripojení na vidieku.Úrad vicepremiéra chce tiež zmapovať plány pre ultra vysokorýchlostný internet (rýchlejší ako 100 Mbit/s), ktorý je predpokladom pre budovanie sietí piatej generácie (5G).zdôraznil Raši.ÚPVII uzavrel vo februári 2018 rokovania s operátormi, ktorí sa zaviazali do konca roka 2020 zabezpečiť širokopásmové pripojenie pre všetky tzv. NGA biele miesta Slovenska. Ide o obce, pre ktoré dovtedy neexistovala možnosť ani plán pokrytia internetom s prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) vyčíslila v roku 2015 ich počet na 1808. Od vzniku ÚPVII v lete 2016 sa do konca roka 2017 konali štyri verejné konzultácie, ktoré riešili situáciu týchto miest a obcí.