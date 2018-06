Raši: Šefčovič má všetky predpoklady,aby dokázal EK viesť k prosperite

Na archívnej snímke Richard Raši. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 5. júna (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič patrí k politikom, ktorí majú všetky predpoklady na to, aby Európsku komisiu dokázali viesť k prosperite pri vzájomnom konsenze medzi záujmami starých a nových členských krajín. Myslí si to vicepremiér pre investície a informatizáciu a podpredseda Smeru-SD Richard Raši.Šefčovič po pondelkovom stretnutí so zástupcami sociálno-demokratických strán z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Bulharska pripustil, že má záujem stať sa volebným kandidátom európskej sociálnej demokracie na post predsedu exekutívy EÚ v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu.Podpredseda EK dostal priamu ponuku od sociálnych demokratov z Českej republiky, čo podporili aj ich slovenskí partneri, priaznivé reakcie má aj od ďalších krajín strednej a východnej Európy.uviedol pre TASR Raši.Smer-SD podľa jeho slov podporí Šefčoviča, ak sa rozhodne kandidovať.doplnil Raši.Podľa podpredsedu Smeru-SD Juraja Blanára má Šefčovič, ako najvyššie postavený socialista v Európskej komisii, najväčšie predpoklady, aby sa stal predsedom EK a zároveň lídrom eurosocialistov v budúcoročných eurovoľbách.povedal pre TASR.Blanár sa tiež nazdáva, že ambíciou európskych socialistov by malo byť obsadenie predsedu Európskej komisie.doplnil.Európsky parlament trvá na tom, aby veľké európske politické rodiny išli do eurovolieb v máji 2019 s jasnými volebnými lídrami na ich kandidátke. Líder víťaznej politickej skupiny vo voľbách do EP by sa následne mal stať budúcim šéfom Európskej komisie.Európska ľudová strana (EPP) už v apríli rozbehla proces zostavovania straníckych nominácií a svojho kandidáta predstaví v novembri na kongrese strany v Helsinkách. Podľa kuloárnych informácií by ním mohol byť vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.Podobný proces výberu kandidátov do akýchsi "primárok" čaká aj tábor sociálnej demokracie, druhej najväčšej paneurópskej politickej rodiny. V priebehu júna sa strany združené v rámci Strany európskych socialistov (PES) majú dohodnúť na spôsobe nominácií aj na príslušných kritériách. Mali by stanoviť, koľko strán musí podporiť niektorého z kandidátov v súboji o volebného lídra sociálnych demokratov.