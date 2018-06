Raši: Slovensko patrí k transparentným krajinám v čerpaní eurofondov

Na snímke podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 20. júna (TASR) - Slovensko patrí k najtransparentnejším krajinám v Európskej únii pri čerpaní eurofondov. Opozičná strana SaS sa snaží vyvolať dojem, že Slovensko má výraznejší problém s eurofondmi, ako iné krajiny. V reakcii na dnešné vyjadrenia strany to uviedol pre TASR podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Podľa SaS Slovensko zaostáva v čerpaní eurofondov a vykazuje veľkú chybovosť pri ich poberaní. Preto navrhuje, aby sa do budúcnosti uskutočnila presná analýza, ktorá by ukázala, do ktorých oblastí sa budú v novom programovom období prioritne investovať európske zdroje. Tiež vyzýva k zvýšeniu transparentnosti. Raši ale tieto tvrdenia odmieta.poznamenal Raši s tým, že úrad prijal 38 opatrení na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania štrukturálnych fondov.poznamenal Raši s tým, že sa vedú aj rokovania o prioritách Slovenska v novom programovom období.SaS vyzvala Rašiho, aby sa do pracovnej skupiny s názvom Partnerstvo pre politiku súdržnosti prizvala aj opozícia. Podľa Rašiho úradu ide o odbornú skupinu, ktorej členmi sú okrem zástupcov riadiacich orgánov, splnomocnenci vlády, zástupcovia Najvyššieho kontrolného úradu, Protimonopolného úradu, členovia akademického sektora a univerzít, zástupcovia samosprávnych krajov, či zamestnancov.poznamenal Rašiho úrad.SaS si podľa úradu vicepremiéra všimla výročnú správu OLAF-u po dvoch týždňoch, pričom strana zabudla povedať, že opatrenia na stransparentnenie a zjednodušenie eurofondov, ktoré prijal úrad, sa pozitívne odzrkadľujú aj v tejto správe.podotkol Raši. OLAF v správe tiež uvádza, že Slovensko vykonalo 1672 kontrol na úrovni členského štátu.myslí si Raši. Upozornil tiež na to, že zjednodušiť sa má aj čerpanie eurofondov a skrátenie procesov verejného obstarávania.