Raši:Sme v období virtuálnej epidémie, nenávisť na webe treba zastaviť

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Žijeme v období virtuálnej epidémie, keď sa celým internetom šíri nenávisť a zloba. Treba to zastaviť, šíriteľov nenávistných prejavov trestať. Na konferencii o nenávistných prejavoch na internete v starej budove parlamentu to pre TASR povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).uviedol Raši.Vicepremiér je presvedčený, že napriek slobode prejavu nemožno akceptovať a tolerovať nenávistné vyjadrenia.doplnil.Opatrenia podľa Rašiho môžu byť na minimálne dvoch veľkých úrovniach.opísal. A tiež treba podľa neho tvrdo trestať šírenie nenávistných prejavov. Ľudia by sa zároveň podľa vicepremiéra mali učiť kriticky myslieť, tolerovať iný názor a odmietať diskrimináciu.Konferencia s názvomje výsledkom spolupráce medzi predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom (SNS) a jeho izraelským kolegom Yuli Y. Edelsteinom.