Raši: SR má šesť priorít, v ktorých sa chce do roku 2030 rozvíjať

Richard Raši. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovensko už má stanovené priority, v ktorých by sa chcelo nasledujúce roky rozvíjať. Je ich šesť, ide napríklad o zábezpeku vzdelania pre dôstojný život či podporu dobrého zdravia. Informoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.Tiež ide o smerovanie k znalostnej, environmentálne udržateľnej a obehovej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí, témou sú i udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy. O prioritách do roku 2030 by mala v máji rozhodovať Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj.povedal Raši. K pokračovaniu aktivít v oblasti Agendy 2030 uviedol, žeRaši tvrdí, že má ambíciu pretaviť tieto priority do plnohodnotnej stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti, ktorú by vláda mohla schvaľovať približne na jar budúceho roka.zdôraznil.Na obsahovej náplni priorít sa podieľala aj neštátna sféra ako reprezentanti neziskových organizácií, akademickej obce, samospráv či záujmových združení. Priority vychádzajú zo 17 cieľov udržateľného rozvoja obsiahnutých v strategickom dokumente Agenda 2030 OSN pre udržateľný rozvoj.dodal Raši.