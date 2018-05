Raši:V návrhu kohéznej obálky pre SR je v bežných cenách 13,3 mld. eur

Na archívnej snímke Richard Raši. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - V návrhu kohéznej obálky pre Slovensko je v stálych cenách asi 12 miliárd eur a v bežných cenách 13,3 miliardy eur. Pre médiá to povedal v stredu vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) k návrhu Európskej komisie (EK) na obdobie 2021 až 2027 s tým, že ide o peniaze na podporu najmenej rozvinutých regiónov a vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Za dôležitú považuje v budúcich rokovaniach otázku spolufinancovania.Suma v bežných cenách je podľa neho tou, ktorú by Slovensko v priebehu programovacieho obdobia malo dosiahnuť.informoval s tým, že pokles pre SR je najmenší medzi krajinami Vyšehradskej štvorky. V tejto súvislosti citoval aj podpredsedu EK Maroša Šefčoviča, podľa ktorého je tento návrh pre Slovensko štedrý.povedal vicepremiér.Ďalej uviedol, že SR (310 eur) má po Estónsku druhú najvyššiu mieru intenzity podpory na občana, kým priemer v Európskej únii je 106 eur.O kompenzácii zníženia o 10 % povedal, že SR sa bude musieť orientovať na centrálne riadené komunitárne programy z EK. V budúcnosti bude na tieto programy vyčlenených 175 miliárd eur. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu bude pomáhať s prípravou čerpania z komunitárnych programov, vznikne špecializovaná webstránka a bude to aj téma predsedníctva SR vo Vyšehradskej štvorke.Návrh viacročného finančného rámca EÚ pre kohéznu politiku a eurofondy má byť flexibilnejší, priblížil s tým, že podstatná má byť výsledková orientácia. EK má pre budúce programové obdobie päť hlavných priorít. Podľa neho je pre SR dôležité, že sú medzi nimi aj tie, ktoré pripravuje Slovensko. Ide o dopravu, vedu, výskum, inovácie, životné prostredie, informatizáciu, digitalizáciu či sociálne veci.