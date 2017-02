Raši zvolá výbor a navrhne pre Mazureka a Mizíka najvyššie pokuty

Na snímke Richard Raši. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 1. februára (TASR) - Predseda Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR Richard Raši (Smer-SD) zvolá zasadnutie tohto parlamentného orgánu a pre poslancov Milana Mazureka a Stanislava Mizíka (ĽSNS) navrhne pre nich najvyššie tisíceurové pokuty. Raši to dnes povedal po tom, ako Mazurek a Mizík nevyužili priestor v pléne na ospravedlnenie sa za svoje hanlivé výroky na adresu islamu, ale naopak, svoje slová obhajovali.Čítajte aj Matovič, Mazurek a Mizík sa neospravedlnili za údajne hanlivé výroky

Podľa Rašiho už zrejme nastal čas, aby prišiel návrh na komplexnú zmenu zákona tak, aby výroky v parlamente smerujúce proti iným názorom či rasám, boli trestným činom. Poslanci majú totiž v súčasnosti na pôde NR SR výrokovú imunitu.zdôraznil Raši.Koaličný poslanec upozornil, že keď sa v minulosti kreoval Rokovací poriadok NR SR, nemyslelo sa na to, že raz budú v parlamente aj takíto ľudia.poznamenal.Mazurek a Mizík dnes ráno v pléne vystúpili, ale neospravedlnili sa za svoje výroky o islame. Svoju formu ospravedlnenia adresovali predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS), ktorý na poslancov dal podnet. Označili ho za obhajcu islamu a ospravedlnili sa mu za to, ak sa ho dotkli ich výroky. V nich okrem iného nazvali islam "a "".Ospravedlniť sa dnes mal aj líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič za to, že situáciu v parlamente prirovnal k futbalovému zápasu v koncentračnom tábore medzi väzňami a dozorcami. Matovič je však z dnešného rokovacieho dňa oficiálne ospravedlnený." uzavrel Raši.