Rašiho podporí v krajských voľbách Smer-SD a ďalšie tri strany

Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Richard Raši odovzdal kandidatúru a prezentoval hárky s podpismi viac ako 25-tisíc podporovateľov z Košického kraja a viac ako 8-tisíc podnetov od obyvateľov Košického kraja na tlačovej konferencii v Košiciach 4. septembra 2017. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Košice 4. septembra (TASR) – Spoločný kandidát strán Smer-SD, SMK, Strany zelených Slovenska a Starostovia a nezávislí kandidáti Richard Raši, ktorý je košickým primátorom, dnes odovzdal kandidatúru na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Zároveň ako krajský predseda Smeru-SD v Košiciach oznámil, že do volieb poslancov krajského zastupiteľstva pôjde táto strana so svojimi kandidátmi samostatne.Rašiho volebný tím informoval, že v priebehu dvoch letných mesiacov dobrovoľníci, sympatizanti a členovia strany vyzbierali na podporu jeho kandidatúry na predsedu KSK viac ako 20.000 podpisov a získali od obyvateľov viac ako 8000 podnetov na riešenie problémov, ktoré ich trápia. Navštívili pritom všetky obce a mestá v Košickom kraji.povedal Raši. Podnety budú podľa neho slúžiť na vytvorenie volebného programu. Zber podpisov prebiehal napriek tomu, že ich ako nominant politickej strany na kandidatúru nepotrebuje.uviedol Raši k zámerom, s ktorými ide do volieb.O post poslanca Zastupiteľstva KSK sa za Smer-SD uchádza celkovo 38 kandidátov vo všetkých 11 okresoch, najviac v okrese Michalovce – osem a najmenej v okrese Sobrance a Gelnica – po jednom. V súčasnosti má Smer-SD v Zastupiteľstve KSK 27 poslancov. "konštatoval Raši.Voľby do VÚC budú v sobotu 4. novembra. O post predsedu KSK sa už nebude uchádzať Zdenko Trebuľa (Smer-SD), ktorý stál na čele kraja tri funkčné obdobia. Medzi nominovanými kandidátmi sú okrem Rašiho Jarmila Tkáčová za SNS, krajský poslanec Rastislav Trnka s podporou SaS, OĽaNO-NOVA, KDH a Šanca, manažér a učiteľ Adam Šepetka za stranu Nezávislosť a Jednota (NAJ), primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky za Most-Híd a Štefan Surmánek za ĽSNS.