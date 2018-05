Rašiho úrad: Progresívne Slovensko na hornej Nitre vykopáva dvere

Predseda hnutia Progresívne Slovensko Ivan Štefunko. Foto: TASR - Branislav Račko Predseda hnutia Progresívne Slovensko Ivan Štefunko. Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 4. mája (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko pri regióne hornej Nitry vykopáva otvorené dvere, pretože vláda SR spolu s Európskou komisiou (EK) a Trenčianskym samosprávnym krajom situáciu už dlhodobo riešia. Uviedla to pre TASR Karolína Tichá z odboru komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v reakcii na brífing Progresívneho Slovenska.Progresívne Slovensko spúšťa petíciu za ukončenie ťažby uhlia do konca roka 2020 na hornej Nitre a za transformáciu tohto regiónu. Oznámili to v piatok na brífingu v Bratislave pred Úradom vlády SR predstavitelia hnutia Ivan Štefunko (predseda), Zuzana Čaputová (podpredsedníčka) a Martin Hojsík (člen predsedníctva)."Petíciou vyzývame predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa (Most-Híd), podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) a ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD), aby zabezpečili spravodlivú, sociálne a environmentálne citlivú transformáciu regiónu a jej financovanie, aby zabránili otvoreniu nového, 12. ťažobného poľa v bani Nováky a zabezpečili ukončenie dotácií na ťažbu hnedého uhlia najneskôr do konca roku 2020," dodal Hojsík.Pre podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho je podľa Tichej dôležité, aby ťažba v regióne hornej Nitry nebola ukončená radikálne alebo skokovo, čo by malo vplyv na zamestnanosť v regióne. "Kvôli Progresívnemu Slovensku nemôžu zostať tisícky pracovitých baníkov na ulici," povedal Richard Raši (Smer-SD) a dodal, že by to ohrozilo celý hornonitriansky región.ÚPVII preto v spolupráci s dotknutými rezortmi, Trenčianskym samosprávnym krajom, zástupcami regionálnej samosprávy, kľúčovými podnikmi a zástupcami tretieho sektora podľa Tichej začal práce na príprave Akčného plánu pre transformáciu regiónu hornej Nitry. Tento strategický dokument pripraví rámec pre štrukturálnu zmenu regiónu v troch pilieroch – ekonomickom, sociálnom a environmentálnom. Kľúčovými faktormi transformácie bude podľa nej najmä zmena orientácie regionálnej ekonomiky, zabezpečenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života v regióne."Transformácia regiónu s dlhoročnou tradíciou baníctva je nevyhnutná a dôležitá a má na Slovensku silný sociálny, hospodársko-inovačný a environmentálny rozmer. Vyžaduje si systematické a cielené riešenia zo strany štátu, regiónov a miest a spojenie síl najmä sektorov životného prostredia, hospodárstva, sociálnych vecí a financií," uviedol v reakcii Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.Situáciou sa podľa Ferenčáka systematicky zaoberajú predstavitelia vlády a miestnej samosprávy. "Trenčiansky samosprávny kraj bol po dohode z rokovania skupiny pre transformáciu uhoľných regiónov začiatkom februára tohto roku poverený koordináciou prípravy Akčného plánu a pri jeho tvorbe poskytne rezort životného prostredia maximálnu súčinnosť a svoje odborné kapacity," dodal hovorca MŽP SR.