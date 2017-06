Rast aktivity súkromného sektora eurozóny je najrýchlejší za 6 rokov

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Brusel 5. júna (TASR) – Tempo rastu aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v máji udržalo na aprílovej úrovni, najvyššej za šesť rokov. Tak, ako naznačil predbežný odhad. To signalizuje, že hospodárstvo regiónu pokračuje v raste a solídnym tempom. Informovala o tom agentúra Markit.Podľa spresnených údajov Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov zostal v máji na aprílovej úrovni 56,8 bodu. Tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom.Hodnota indexu sa udržala nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast výkonu súkromného sektora od jeho poklesu. PMI súkromného sektora eurozóny sa pohybuje nad touto hranicou od júla 2013.Prieskum tiež ukázal, že spresnený PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, sa v máji znížil o niečo menej, a to na 56,3 (namiesto 56,2) bodu z aprílových 56,4 bodu. Najstrmšie pritom vzrástla aktivita v španielskom sektore služieb, po ktorom nasledoval francúzsky. Solídne tempo rastu si udržal nemecký sektor služieb a tiež taliansky, aj keď ten mierne spomalil.PMI výrobného sektora eurozóny v máji vyskočil na 57 bodov z 56,7 bodu v apríli a je najvyšší od apríla 2011. Tento výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom.Spresnené výsledky PMI sú ďalším dôkazom, že eurozóna sa môže tešiť zo silného 2. kvartálu, uviedol hlavný ekonóm Markit Chris Williamson. Odhaduje, že hospodárstvo regiónu v 2. štvrťroku vzrastie o 0,7 % v porovnaní s 1. kvartálom.Povzbudzujúce podľa neho je, že kľúčové údaje aj prieskumy signalizujú oživenie v celej širšej ekonomike aj v celej eurozóne. Konkrétnejšie, doterajšie údaje za 2. štvrťrok naznačujú, že výkon nemeckej a francúzskej ekonomiky by v období apríl - jún mohol stúpnuť o 0,7 %, španielskej dokonca o takmer 1 % a talianskej o 0,5 %.