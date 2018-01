Rast britského sektora služieb sa v decembri zrýchlil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. januára (TASR) - Rast britského dominantného sektora služieb, ktorý zahŕňa aj finančné služby, sa v decembri zrýchlil a viac, ako ekonómovia očakávali. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vo štvrtok zverejnili spoločnosti IHS Markit a Chartered Institute of Procurement & Supply.Podľa týchto údajov sa index nákupných manažérov (PMI) z britského sektora služieb v decembri vyšplhal na 54,2 bodu z novembrových 53,8 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že index stúpne na 54 bodov. Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov signalizuje rast daného odvetvia.Pokiaľ ide o jednotlivé komponenty, z ktorých sa zostavuje výsledný index, nové objednávky rástli v decembri najslabšie od augusta 2016 v dôsledku utlmenia obchodných investícií a obáv zo zvyšovania nákladov.To sa odrazilo aj na tvorbe nových pracovných miest v sektore služieb, ktorá klesla v decembri na deväťmesačné minimum.Čo sa týka cien, firmy v sektore služieb naznačili ich ďalšie zvyšovanie, ktoré súvisí najmä so stúpajúcimi nákladmi.Napriek tomu sú manažéri v sektore služieb optimistickí pokiaľ ide o vyhliadky na nasledujúcich 12 mesiacov.