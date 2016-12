Rast cien domov v Spojených štátoch sa v októbri mierne zrýchlil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Spotrebiteľská dôvera v USA vzrástla na vyše 15-ročné maximum

Washington 27. decembra (TASR) - Ceny domov v USA pokračovali v októbri v raste, pričom tempo rastu sa mierne zrýchlilo. Ukázala to dnes zverejnená správa agentúry Standard & Poor's (S&P).Podľa údajov index S&P CoreLogic Case-Shiller cien domov v 20 veľkých mestách USA sa zvýšil v októbri medziročne o 5,1 % po nadol revidovanom 5-% raste v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu v októbri tak bolo v súlade s očakávaním ekonómov, ktorí ale vychádzali z pôvodne udávaného 5,1-% septembrového rastu, ktorý bol následne revidovaný mierne nadol.Mierne zrýchlenie rastu zaznamenal index cien domov aj v medzimesačnom porovnaní. Rast dosiahol 0,6 % po 0,5-% raste v septembri.Podľa ekonómov je za pokračovaním rastu cien domov viacero faktorov, medzi nimi vysoká dôvera spotrebiteľov a nízka miera nezamestnanosti. Práve v dôsledku týchto faktorov sa dá očakávať, že súčasný trend v oblasti cien domov sa v najbližšom období nezmení.Spotrebiteľská dôvera v Spojených štátoch vzrástla v decembri na vyše 15-ročné maximum. Nálady amerických spotrebiteľov podľa viacerých analytikov podporili prezidentské voľby, v ktorých vyhral Donald Trump sľubujúci nižšie dane a vyššie investície do veľkých infraštruktúrnych projektov. Ukázal to dnes zverejnený prieskum inštitútu Conference Board.Ako inštitút uviedol, jeho index spotrebiteľskej dôvery vzrástol v USA v decembri na 113,7 bodu z novembrovej výrazne nahor revidovanej úrovne 109,4 bodu. To je najlepší výsledok od augusta 2001, keď index dosiahol hodnotu 114 bodov.Výsledok je podstatne lepší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s rastom indexu len na 108,5 bodu, pričom vychádzali z pôvodne stanoveného indexu pre november na úrovni 107,1 bodu.Celkové nálady podporili najmä očakávania Američanov, obzvlášť starších, v súvislosti s budúcim vývojom ekonomiky. Podindex očakávaní dosiahol až 105,5 bodu oproti 94,4 bodu v novembri. To je najvyššia hodnota príslušného čiastkového indexu od decembra 2003.