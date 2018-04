Rast cien ropy prispel k rastu kvartálneho zisku koncernu Schlumberger

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Houston 20. apríla (TASR) - Americký koncern Schlumberger, svetový poskytovateľ služieb v ropnom priemysle, oznámil za 1. kvartál takmer 90-% rast zisku. Prispel k tomu rast cien ropy, v dôsledku ktorého klienti spoločnosti v Severnej Amerike zvýšili investície do prieskumu a ťažby, čo následne znamenalo vyššie tržby a zisk aj pre Schlumberger.Spoločnosť oznámila, že v 1. štvrťroku dosiahla čistý zisk 525 miliónov USD (424 miliónov eur) oproti 279 miliónom USD v rovnakom období minulého roka. To znamená rast o 88 %. Upravený zisk na akciu predstavoval 38 centov, čím firma mierne prekonala očakávania analytikov. Tí počítali so ziskom bez započítania mimoriadnych položiek na úrovni 37 centov.Tržby vzrástli takmer o 14 % zo 6,89 miliardy na 7,83 miliardy USD. Tržby z kľúčových aktivít v Severnej Amerike sa zvýšili o 52 % na 2,84 miliardy USD.Ceny ropy vzrástli v 1. štvrťroku o 7,5 %. Nahor ich potiahla priaznivá situácia v globálnej ekonomike, ako aj aktivity Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, ktorí pokračujú v programe obmedzovania ťažby.(1 EUR = 1,2382 USD)