Rast čínskeho výrobného sektora v októbri stagnoval

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 1. novembra (TASR) - Tempo rastu čínskeho výrobného sektora v októbri stagnovalo.Index nákupných manažérov (PMI) spoločností Caixin a IHS Markit pre čínsky výrobný sektor dosiahol v októbri 51 bodov rovnako ako v septembri. Ekonómovia počítali so stagnáciou indexu. Index však zostáva nad 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej expanzie.Spomedzi jednotlivých komponentov tempo rastu nových objednávok sa v októbri mierne zrýchlilo. Zvyšovanie produkcie bolo najslabšie za 4 mesiace. Firmy pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov, keďže sa snažia obmedziť náklady a zvýšiť efektivitu.Index spoločností Caixin a IHS Markit v porovnaní s oficiálnym indexom štatistického úradu menej zohľadňuje veľké štátne firmy a viac súkromné a stredne veľké podniky. Oficiálny PMI pre výrobný sektor v októbri klesol na 51,6 bodu z 52,4 bodu v septembri, uviedol v utorok (31.10.) čínsky štatistický úrad. To bolo najmenej za tri mesiace. Ekonómovia počítali so znížením indexu len na 52 bodov.