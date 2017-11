Rast dopytu po leteckej doprave bol v septembri najslabší

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. novembra (TASR) - Dopyt po leteckej doprave vzrástol vo svete najslabším tempom za sedem mesiacov. Príčinou sú najmä hurikány, ktoré ovplyvnili leteckú dopravu v Spojených štátoch. Uviedlo to vo štvrtok Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA).Ako združenie informovalo, celosvetový dopyt po leteckej doprave vzrástol v septembri medziročne o 5,7 %. To predstavuje najslabší rast od februára tohto roka.uviedla IATA. Na samotnom americkom trhu sa dopyt zvýšil v septembri o 3 %, informovalo združenie s tým, že dopravu v USA okrem počasia mohli ovplyvniť aj dodatočné bezpečnostné opatrenia.IATA zároveň uviedla, že prepravná kapacita aerolínií sa v septembri zvýšila oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 5,3 %. Vzrástla aj obsadenosť lietadiel, a to o 0,3 % na 81,6 %.