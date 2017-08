Rast maloobchodných tržieb sa v júni 2017 naďalej zrýchľoval

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. augusta (TASR) - Spotreba domácností ostáva silná, rast maloobchodných tržieb sa v júni 2017 ďalej zrýchľoval. Uviedol to dnes v komentári k júnovým tržbám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.spresnil. Tržby v maloobchode sa tak podľa neho opäť viac priblížili k predkrízovým maximám z roku 2008, za ktorými už zaostávajú len nepatrne, a to o necelé 2 %.Maloobchodné tržby rástli podľa Koršňáka v oboch hlavných segmentoch – potravinovom aj nepotravinovom.priblížil.Naopak, v júni podľa neho mierne sklamali tržby v obchodoch s tovarom pre kultúru a rekreáciu (hračky, knihy, športové potreby), ktoré sa medziročne prepadli o 4 %. Pokračuje aj dlhodobejší trend odklonu od nákupov na trhoviskách – tržby tu medziročne poklesli o 5 %.Spotrebiteľská nálada podľa Koršňáka ostáva výrazne nad dlhodobým priemerom a drží sa blízko svojich maxím. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). Spotrebu domácností by navyše mali naďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby.dodal analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej slovenské maloobchodné tržby v júni medziročne rástli rýchlejšie, ako sa očakávalo. Aj naďalej rast maloobchodných tržieb odráža priaznivý vývoj situácie na trhu práce a spotrebiteľskú dôveru. Vývoj zamestnanosti, pokles miery nezamestnanosti, ako aj rast reálnych miezd pomáhajú zvyšovať disponibilný príjem domácností.dodala Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR dnes informoval, že tržby za vlastné výkony a tovar v júni 2017 medzimesačne vzrástli v ubytovaní o 2,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,4 %, veľkoobchode o 1,2 % a v maloobchode o 0,7 %. V maloobchode sa tržby v júni 2017 medziročne zvýšili o 8,1 %.