Rast minimálnej mzdy podľa B. Ondruša tlačí na rast všetkých platov

Na snímke štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) – Slovensko má na to, aby zvládlo bez akýchkoľvek negatív či otrasov rast minimálnej mzdy na úroveň 480 eur mesačne. Po dnešnom rokovaní vlády to zdôraznil štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš s tým, že to vychádza z analýz, ktoré si pred návrhom na takýto rast minimálneho zárobku urobil rezort.uviedol Ondruš.Ani v okresoch s najvyššou mierou nezamestnanosti podľa neho rast minimálnej mzdy nelikviduje pracovné miesta či nebráni ľuďom, aby si prácu našli.dodal Ondruš. Ministerstvo podľa neho s týmto tvrdením súhlasí, je si ho vedomé a aj práve preto pristupuje k rastu minimálnej mzdy. Aby prispelo vo všeobecnosti k zvýšeniu platov v slovenskej ekonomike.zdôraznil Ondruš. Je podľa neho na prospech občanov, predovšetkým tých najhoršie zarábajúcich, ale je na prospech aj ekonomiky, podnikov a prispieva aj k rastu zamestnanosti.doplnil štátny tajomník.Vláda dnes odobrila zvýšenie minimálnej mzdy od budúceho roka zo súčasných 435 eur na 480 eur mesačne, čo predstavuje rast o 10,34 %. Minimálna hodinová mzda zamestnancov tak dosiahne 2,759 eura.