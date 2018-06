Rast nemeckej ekonomiky bude tento a budúci rok slabší, než sa čakalo

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 19. júna (TASR) - Nemecká ekonomika by mala rásť tento a budúci rok podstatne miernejším tempom, než naznačovali predchádzajúce prognózy, nakoľko riziká v rámci globálnej ekonomiky zaznamenali výrazný rast. Uviedol to nemecký ekonomický inštitút Ifo.Vo svojej letnej prognóze Ifo uviedol, že nemecká ekonomika vzrastie v rokoch 2018 a 2019 o 1,8 %. V predchádzajúcej prognóze v marci Ifo predpokladal, že rast dosiahne tento rok 2,6 % a v budúcom roku 2,1 %.Podľa Ifo sa externý dopyt bude na raste ekonomiky podieľať menej, keďže svetová ekonomika nebude taká dynamická, ako sa pôvodne očakávalo. Ekonomiku by mali potiahnuť najmä súkromná spotreba a investície v stavebnom sektore.Inštitút zároveň očakáva, že rozpočtový prebytok dosiahne tento rok 38 miliárd eur a v porovnaní s rokom 2017 tak mierne vzrastie. V roku 2017 zaznamenalo Nemecko rozpočtový prebytok na úrovni 36,6 miliardy eur. Podobnú úroveň prebytku ako tento rok by malo Nemecko zaznamenať aj v roku 2019.