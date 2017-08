Rast nezdaniteľnej časti základu dane: Vláda a samosprávy sa nedohodli

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. augusta (TASR) - Vláda sa zatiaľ so samosprávami nedohodla na možnom zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane. Na to, aby mohli nastať nejaké zmeny v oblasti dane z príjmov fyzických osôb, potrebuje vládny kabinet Roberta Fica (Smer-SD) konsenzus. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Upozornil však na to, že táto daň nie je nedotknuteľná.Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane by prispelo ku zvýšeniu čistého príjmu zamestnancov a živnostníkov, na druhej strane by však ukrojilo z príjmov samospráv.skonštatoval Kažimír.Zhoda však zatiaľ chýba.myslí si Kažimír. Samosprávy sa však podľa jeho slov nemôžu spoliehať na to, že táto daň je nedotknuteľná.podotkol Kažimír.Premiér však považuje mestá a obce za dôležitých sociálnych partnerov.dodal tiež Fico.Na nezvyšovanie nezdaniteľnej časti základu dane upozorňovali odborári, ale aj opozícia. Zvýšenie z aktuálnych 3803 eur na 4650 eur ročne taktiež navrhovala aj koaličná strana Most-Híd.priblížil ešte v máji tohto roka predseda strany Béla Bugár.